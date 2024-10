Tragedia sulla provinciale schianto frontale coinvolge più mezzi | soccorsi sul posto

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) È pesantissimo il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato oggi, 17 ottobre, intorno alle 14 lungo la strada2 che collega Andria a Corato, in Puglia. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro che ha coinvolto due: una Alfa Mito ed una Volkswagen Caddy di nazionalità bulgara. A dare l’allarme alcuni automobilisti in transito. Terribile la scena che i soccorritori, 118, vigili del fuoco e polizia, si sono trovati davanti. >> “Lascio il nuoto e mi metto a fare”. Svolta bollente per Luana, la nuotatrice dello scandalo alle Olimpiadi di Parigi: fan in estasi Cinque persone sono state condotte dal servizio 118, tra gli ospedali di Andria e Barletta, in codice rosso. “Tre le equipe sanitarie arrivate rapidamente sulper soccorrere i feriti due dalle postazioni di Andria ed una da Corato”, racconta andriaviva.it.