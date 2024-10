Traffico Roma del 17-10-2024 ore 13:30 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ci sono grosse sulla tangenziale a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna la polizia locale ha disposto la chiusura della tangenziale in direzione di San Giovanni per cui tutto il Traffico proveniente dalla Salaria deviato allo svincolo Batteria Nomentana le code partono da via dei Campi Sportivi qualche problema sulla raccordo anulare un incidente lungo la carreggiata interna provoca ancora tra l’Aurelia è l’uscita a Boccea in direzione Cassia la situazione non dovrebbe tardare a normalizzarsi ancora disagi sulla Flaminia penalizzata da lavori in corso e da conseguenti incolonnamenti a partire dal raccordo fino a Tor di Quinto permangono difficoltà in viale del Muro Torto a causa di un incidente con le code da Piazzale Flaminio a Porta Pinciana in ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-10-2024 ore 13:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità ci sono grosse sulla tangenziale a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna la polizia locale ha disposto la chiusura della tangenziale in direzione di San Giovanni per cui tutto ilproveniente dalla Salaria deviato allo svincolo Batteria Nomentana le code partono da via dei Campi Sportivi qualche problema sulla raccordo anulare un incidente lungo la carreggiata interna provoca ancora tra l’Aurelia è l’uscita a Boccea in direzione Cassia la situazione non dovrebbe tardare a normalizzarsi ancora disagi sulla Flaminia penalizzata da lavori in corso e da conseguenti incolonnamenti a partire dal raccordo fino a Tor di Quinto permangono difficoltà in viale del Muro Torto a causa di un incidente con le code da Piazzale Flaminio a Porta Pinciana in ...

