Taiwan e la minaccia cinese | l’equilibrio fragile tra diplomazia e conflitto imminente

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il giorno del passaggio di Hong Kong alla Cina, primo luglio 1997, piovve quasi ininterrottamente, come se anche il cielo avesse qualcosa da ridire. In quell’occasione, un giornalista tedesco chiese all’ultimo governatore britannico uscente, Chris Patten: «Cosa cambierà di più nei prossimi anni, Hong Kong o la Cina?». La sua risposta fu eloquente: «La Cina». Oggi quella scena sembra in procinto di ripetersi, però con l’isola die soprattutto con altri mezzi che non contemperano la. La «settimana difficile» del governo di Taipei è iniziata ieri, quando 153 aerei militari cinesi hanno sorvolato minacciosi lo spazio aereo sopra l’isola di. Non sono ancora i preparativi di un’invasione, ma gli somigliano molto.