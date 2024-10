Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl, il nuovo video gameplay mostra la versione aggiornata del gioco

(Di giovedì 17 ottobre 2024) È stato pubblicato undidi2:ofche consente di dare un’occhiata, piuttosto approfondita, all’ultimadell’attesodi GSC Game World. Ebbene sì, dando un’occhiata a questofilmato è possibile vedere in azione unapiùdello sparatutto in prima persona del team di sviluppo ucraino, con il protagonista intento nello specifico ad esplorare alcune evocative ambientazioni notturne, affrontando ovviamente tutta una serie di temibili minacce che richiedono una gran dose di concentrazione per essere superate. Aggiungiamo inoltre che in questosono presenti anche delle sequenze di giocato ambientate direttamente all’interno di alcune strutture abbandonate, con il protagonista impegnato in una disperata ricerca di ogni risorsa, sfruttando la flebile luce di una torcia per capire dove andare.