Lanazione.it - Siena, l'acqua entra ovunque in ditte e negozi di via Massetana Romana

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Sono decine lee iallagati in via, uno degli insediamenti produttivi più importanti di. L’che è straripata dai piccoli corsi d’si è riversata sui capannoni,ndo. Questo ha provocato danni agli arredi e al mobilio delle attività stesse ma anche alla merce. E i video sono eloquenti, con gli operatori commerciali disperati per una situazione molto grave. Il tutto nella serata di giovedì 17 ottobre, con il maxi temporale che ha provocato danni anche alla stazione di, completamente allagata e che rimarrà inattiva fino alle 12 di venerdì 18 ottobre. Mentre altri danni minori si segnalano in giro in tutta la città. Le scuole tra l’altro rimarranno chiuse per la giornata di venerdì.