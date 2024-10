Ilrestodelcarlino.it - Samb, Kerjota suona la carica. Bocciato il ricorso di Palladini

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Secondo gol consecutivo al Riviera delle Palme ed una condizione fisica in crescendo. Sabahsta confermando tutto il suo potenziale tecnico. "Segnare sotto la curva nord – dice l’attaccante albanese ai microfoni della trasmissione A ritmo diin onda su Vera Tv- è stata un’emozione unica. E’ vero ero andato a segno con L’Aquila ma era il gol del 4-0. Quello con la Roma City ha sbloccato il punteggio e vale molto di più". Unache è in costante crescita. "Nelle ultime tre partite – aggiungenella sua analisi – abbiamo fatto bene, mentre con l’Atletico Ascoli e a Notaresco abbiamo avuto difficoltà . Bisogna però dire che siamo una squadra nuova ed ancora non ci conoscevamo bene. Siamo migliorati ed ora dobbiamo continuare su questa strada sperando di vincere sempre perché altrimenti non avremo fatto nulla".