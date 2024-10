Lanazione.it - Salvò Orvieto dai bombardamenti. Il nipote ricevuto dalla sindaca

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il suo bisnonnodai; lui è statoin Comune. Si tratta del quindicenne Alfred Witt,del tenente colonnello tedesco della Lutwaffe, Alfred Lersen, che il 14 giugno del 1944 scrisse una lettera con cui dichiarando “città aperta“la Rupe e le sue meraviglie daialleati. Alfred è statodal sindaco Roberta Tardani. La macchina da scrivere con cui venne scritta quella lettera è ancora conservata in Comune , nella stanza del sindaco che il 15enne tedesco, figlio della figlia del comandante Larsen, ha voluto incontrare per sottoporle una serie di domande per una tesi scolastica che racconterà proprio quell’avvenimento, chela cittàdistruzione.