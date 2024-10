Rozzano calcio: tutti in campo con le cuffie per ricordare manuel mastrapasqua (Di giovedì 17 ottobre 2024) Rozzano calcio SSD annuncia che, per esprimere vicinanza alla famiglia di manuel mastrapasqua, ucciso venerdì scorso a Rozzano «per delle "semplici cuffie" che molti di noi utilizzano ogni giorno», sabato 19 e domenica 20 ottobre i capitani di tutte le squadre entreranno in campo prima del Milanotoday.it - Rozzano calcio: tutti in campo con le cuffie per ricordare manuel mastrapasqua Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)SSD annuncia che, per esprimere vicinanza alla famiglia di, ucciso venerdì scorso a«per delle "semplici" che molti di noi utilizzano ogni giorno», sabato 19 e domenica 20 ottobre i capitani di tutte le squadre entreranno inprima del

Il Rozzano calcio in campo con le cuffie per ricordare Manuel - Il Rozzano Calcio SSD ha organizzato un’iniziativa, che sarà in programma il prossimo week end del 19 e 20 ottobre per dare il proprio abbraccio alla famiglia del 31enne, ucciso venerdì notte a Rozzano. Così, sabato 19 e domenica 20 ottobre i capitani di tutte le squadre entreranno in campo prima del fischio di inizio, indossando delle cuffie. (Ilgiorno.it)

