Rissa in centro e aggressione con martello: gli indagati scelgono di non rispondere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Questa mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, Elena Di Bartolomeo, si sono svolti gli interrogatori di Vittorio Casanova, Elpidio Galluccio e Antonio Flammia. Gli indagati hanno scelto di non rispondere alle domande del gip del tribunale di Avellino Avellinotoday.it - Rissa in centro e aggressione con martello: gli indagati scelgono di non rispondere Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Questa mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, Elena Di Bartolomeo, si sono svolti gli interrogatori di Vittorio Casanova, Elpidio Galluccio e Antonio Flammia. Glihanno scelto di nonalle domande del gip del tribunale di Avellino

