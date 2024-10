Rifiuti ingombranti: sabato isola ecologica mobile in via De Gasperi (Di giovedì 17 ottobre 2024) sabato 19 ottobre dalle 8.30 alle 12 in viale Alcide De Gasperi, (altezza Poste) isola ecologica mobile per smaltire Rifiuti ingombranti, legno, Raee (apparecchi elettrici ed elettronici) e sfalci di potatura, organizzata dalla Gema Spa, la ditta che cura la raccolta dei Rifiuti nel centro Cataniatoday.it - Rifiuti ingombranti: sabato isola ecologica mobile in via De Gasperi Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)19 ottobre dalle 8.30 alle 12 in viale Alcide De, (altezza Poste)per smaltire, legno, Raee (apparecchi elettrici ed elettronici) e sfalci di potatura, organizzata dalla Gema Spa, la ditta che cura la raccolta deinel centro

