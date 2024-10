Pensioni, Ape sociale confermata: uscita con 63 anni e 5 mesi e 30 anni di contributi. Requisiti e importi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pensioni. confermata in manovra la misura dell?Ape sociale. Sono 20 i milioni in più stanziati per l?anno 2025, 30 milioni in più per il 2026, 50 milioni in più Ilmessaggero.it - Pensioni, Ape sociale confermata: uscita con 63 anni e 5 mesi e 30 anni di contributi. Requisiti e importi Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)in manovra la misura dell?Ape. Sono 20 i milioni in più stanziati per l?anno 2025, 30 milioni in più per il 2026, 50 milioni in più

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brembo compra le sospensioni di Öhlins per 370 milioni euro - L’ACCORDO. È la più grande acquisizione nella storia della società. Tiraboschi (Brembo): «Con Öhlins possiamo espandere offerta, è un brand riconosciuto in tutto il mondo». (Ecodibergamo.it)

Brembo compra le sospensioni di Öhlins per 370 milioni euro - Si tratta della più grande acquisizione nella storia di Brembo. L'ingresso di Öhlins nel gruppo è una grande opportunità per espandere la nostra offerta per il mercato automotive", afferma Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo. L'operazione sarà pagata utilizzando la liquidità disponibile. (Quotidiano.net)

Pensioni più ricche ad ottobre per 16 milioni di italiani : arrivano gli aumenti fino al 5%. Ecco chi ne ha diritto - L'articolo Pensioni più ricche ad ottobre per 16 milioni di italiani: arrivano gli aumenti fino al 5%. Arrivano gli aumenti con la rivalutazione fino al 5% per una vasta platea di persone, ovviamente commisurati al reddito. 543,52 euro; +1,99% sulle pensioni tra 8 e 10 volte il minimo Inps su importi che non superano 5. (Secoloditalia.it)