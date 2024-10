Infobetting.com - Osasuna-Real Betis (sabato 19 ottobre 2024 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Sfida ricca di fascino a Pamplona

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’è una delle squadre che sta sorprendendo in questa prima parte di stagione: chiuso il ciclo Arrasate, è partito fortissimo anche con Vicente Moreno che, grazie ai suoi ragazzi, al momento ha conquistato già 15 punti in classifica e culla qualche sogno d’Europa. Ilha solo 3 punti in meno dei Navarri ma InfoBetting: Scommesse Sportive e