Oggi al via la X edizione di Piano City 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) La decima edizione di Piano City Napoli prende il via Oggi alle 21 al Teatro Acacia con “8 Pianoforti a Teatro”. Un’apertura diversa dagli scorsi anni. Per la prima volta, infatti, il concerto inaugurale, dopo i grandi spazi all’aperto di Piazza del Plebiscito e Bagnoli, si terrà al chiuso, al Teatro Acacia, nel cuore del quartiere Vomero. Ad aprire il primo appuntamento sarà Alberto Iovene, vincitore del concorso “Una musica per Piano City Napoli 2024”, con il brano “Vicoli”. A seguire si esibirà la formazione pianistica composta da Lorenzo Corrado, Valentina Donato, Patrizio Marrone, Alfredo Giordano Orsini, Marco Palumbo, Shana Perrella, Ugo Ruocco, Massimo Tomei, diretta da Mariano Patti e Giuseppe Galiano, che proporrà in esclusiva musiche del grande repertorio: Antonio Vivaldi, Johann Strauss, Gioachino Rossini, e una fantasia delle più belle melodie napoletane. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La decimadiNapoli prende il viaalle 21 al Teatro Acacia con “8forti a Teatro”. Un’apertura diversa dagli scorsi anni. Per la prima volta, infatti, il concerto inaugurale, dopo i grandi spazi all’aperto di Piazza del Plebiscito e Bagnoli, si terrà al chiuso, al Teatro Acacia, nel cuore del quartiere Vomero. Ad aprire il primo appuntamento sarà Alberto Iovene, vincitore del concorso “Una musica perNapoli”, con il brano “Vicoli”. A seguire si esibirà la formazione pianistica composta da Lorenzo Corrado, Valentina Donato, Patrizio Marrone, Alfredo Giordano Orsini, Marco Palumbo, Shana Perrella, Ugo Ruocco, Massimo Tomei, diretta da Mariano Patti e Giuseppe Galiano, che proporrà in esclusiva musiche del grande repertorio: Antonio Vivaldi, Johann Strauss, Gioachino Rossini, e una fantasia delle più belle melodie napoletane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiera Didacta Italia - oggi il via all’edizione in Puglia. Concia : “L’intelligenza artificiale può essere un grande aiuto per i docenti - strumento potente per democratizzare l’istruzione” - L'articolo Fiera Didacta Italia, oggi il via all’edizione in Puglia. Concia: “L’intelligenza artificiale può essere un grande aiuto per i docenti, strumento potente per democratizzare l’istruzione” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Paola Concia, insegnante ed ex deputata del Partito Democratico, è l’ideatrice del format, nato nel 2017 e cresciuto nel tempo. (Orizzontescuola.it)

A Foggia collezionisti da tutta Italia per la prima edizione del 'Non solo vintage market' - Si chiama ‘Non solo vintage market città di Foggia’ ed è l’evento che porterà nel capoluogo dauno gli estimatori di quanto ha fatto moda dagli anni Cinquanta ai Novanta. L’appuntamento è da venerdì 18 a domenica 20 ottobre dalle 10 alle 21 presso il padiglione numero 71 della Fiera di Foggia... (Foggiatoday.it)

A Foggia torna Buck : i 'raccontastorie' protagonisti della 14esima edizione del festival della letteratura per ragazzi - Il tema scelto per quest'anno è il 'Cantastorie', una figura tradizionale che incarna l'arte del racconto e della narrazione orale. Il festival, ormai appuntamento consolidato per la città, si terrà dal 20 al 27 ottobre presso i locali della Fondazione in via Arpi 152. . . Un richiamo alle radici. (Foggiatoday.it)