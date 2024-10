Neonati sepolti, gli amici di Chiara rivelano come hanno fatto a non accorgersi della gravidanza (Di giovedì 17 ottobre 2024) News Tv. A Pomeriggio 5, Myrta Merlino e i suoi ospiti sono tornati a parlare del caso che ha sconvolto l’Italia: quello dei Neonati sepolti dalla madre a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. La madre dei Neonati, una ragazza di 22 anni, è indagata per omicidio volontario e soppressione di cadavere e al momento è agli arresti domiciliari. Durante la trasmissione di Canale 5, hanno parlato alcuni amici di Chiara Petrolini che l’hanno vista durante la gravidanza. Cosa hanno rivelato? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Il maltempo flagella l’Italia: frane, scuole chiuse e voli dirottati Leggi anche: Maxi tamponamento in autostrada tra 4 automobili: il bilancio è drammatico Chiara Petrolini, le parole degli amici a “Pomeriggio 5” Due amici di Chiara Petrolini sono stati intervistati dall’inviato di Pomeriggio 5. Tvzap.it - Neonati sepolti, gli amici di Chiara rivelano come hanno fatto a non accorgersi della gravidanza Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) News Tv. A Pomeriggio 5, Myrta Merlino e i suoi ospiti sono tornati a parlare del caso che ha sconvolto l’Italia: quello deidalla madre a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. La madre dei, una ragazza di 22 anni, è indagata per omicidio volontario e soppressione di cadavere e al momento è agli arresti domiciliari. Durante la trasmissione di Canale 5,parlato alcunidiPetrolini che l’vista durante la. Cosarivelato? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Il maltempo flagella l’Italia: frane, scuole chiuse e voli dirottati Leggi anche: Maxi tamponamento in autostrada tra 4 automobili: il bilancio è drammaticoPetrolini, le parole deglia “Pomeriggio 5” DuediPetrolini sono stati intervistati dall’inviato di Pomeriggio 5.

