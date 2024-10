Napoli, sprint sulla raccolta differenziata: pronti sgravi e incentivi per i napoletani virtuosi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quartiere che vai, tasso di differenziata che trovi. Indipendentemente dal ceto sociale e dal benessere economico della zona. La media dei rifiuti correttamente smaltiti a San Giovanni a Ilmattino.it - Napoli, sprint sulla raccolta differenziata: pronti sgravi e incentivi per i napoletani virtuosi Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quartiere che vai, tasso diche trovi. Indipendentemente dal ceto sociale e dal benessere economico della zona. La media dei rifiuti correttamente smaltiti a San Giovanni a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Rifiuti a Napoli - la sorpresa della differenziata : le periferie battono Chiaia e Posillipo - Senso civico e ceto sociale non sono sinonimi. Lo dimostrare i dati sui parcheggiatori abusivi e le loro clientela, oi marciapiedi intasati dagli scooter in via Nazario Sauro. O ancora, elemento... (Ilmattino.it)

Napoli - chiude anche Villa Camaldoli : “Se questa è l’autonomia differenziata - siamo messi male” - La denuncia di Cristina, malata di sclerosi multipla che da quest'anno non potrĂ piĂą curarsi a Villa Camaldoli, ennesima clinica che chiude a Napoli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

PD. Ottomila firme a Napoli contro l’autonomia differenziata - Ma non ci fermiamo qui, continueremo a essere presenti sui territori per spiegare ai cittadini l’importanza di una battaglia che riguarda tutti noi” – ha dichiarato Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del PD Napoli. . “Il risultato ottenuto è la dimostrazione di come il nostro partito, attraverso l’impegno degli iscritti e dei simpatizzanti, sia riuscito a mobilitare migliaia ... (Puntomagazine.it)