Oasport.it - Moto2: in Australia il match point di Ai Ogura? Il giapponese è vicino al titolo. Gli scenari

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il GP d’, diciassettesima tappa del Motomondiale 2024 di, potrebbe assegnare ildi Campione del Mondo alAi. Dopo David Alonso nella classe più leggera, ilcercherà di conquistare l’aritmetica in quel di Phillip Island. Facciamo rapidamente due calcoli. Il centauro in forza alla MT Helmets MSI si trova al momento in testa alla classifica con 228 punti, sessanta lunghezze in più rispetto al compagno di team Sergio Garcia, secondo a quota 168. Praticamente attaccata c’è anche la SpeedUp Racing di Alonso Lopez, terzo a 163. Per guadagnare la certezza matematica, il nipponico dovrebbe ovviamente allungare il divario con lo spagnolo, portandosi a quota 76, migliorando così di sedici punti il vantaggio attuale. Un primo o un secondo posto sul tracciato oceanico consentirebbe dunque al pilota di festeggiare con tre gare d’anticipo.