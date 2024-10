Thesocialpost.it - Milano violenta, trentenne accoltellato per strada

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di circa 30 anni, la cui identità è ancora sconosciuta, è stato ritrovato morto questa mattina a causa di una o più coltellate. Il corpo è stato rinvenuto in via Giovanni da Cermenate, all’altezza del civico 37, nella periferia sud di, intorno alle 5 del mattino. Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica del fatto né sulle motivazioni che potrebbero aver portato all’omicidio. Le autorità stanno ora cercando di identificare la vittima e di raccogliere elementi utili per risalire ai responsabili. L'articoloperproviene da The Social Post.