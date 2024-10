Calciomercato.it - Milan, Fonseca di nuovo a rischio: blitz di Ibrahimovic a Milanello

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la sosta, ilsi appresta ad affrontare l’Udinese e arriva la richiesta di Zlatanalla squadra Archiviate la sconfitta di Firenze e la sosta del campionato, ilriparte dalla sfida con l’Udinese: nelle prossime ore ildi Zlatanello. Zlatan(Lapresse) – calciomercato.itIlaspetta Zlatane viceversa. Durante questa sosta di campionato – contrariamente a quanto accaduto a settembre – l’ex attaccante svedese è rimasto ao. Tra gite in montagna e partite di ping pong, calcio e padel, il senior advisor di RedBird non ha lasciatoo e l’Italia in attesa del rientro di tutti i giocatori rossonero impegnati con le rispettive nazionali.