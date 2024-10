Meteo Liguria: allerta arancione prolungata, poi gialla (Di giovedì 17 ottobre 2024) Anche il ponente della regione (Zona A) va in allerta arancione, che si allunga su tutta la Liguria fino alle 8 di venerdì 18 ottobre sui piccoli-medi (sia temporali che idro), tranne i grandi bacini del ponente (Zona A), che restano in giallo. Seguirà un'allerta gialla fino alle 14 di venerdì Genovatoday.it - Meteo Liguria: allerta arancione prolungata, poi gialla Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Anche il ponente della regione (Zona A) va in, che si allunga su tutta lafino alle 8 di venerdì 18 ottobre sui piccoli-medi (sia temporali che idro), tranne i grandi bacini del ponente (Zona A), che restano in giallo. Seguirà un'fino alle 14 di venerdì

