Matteo Messina Denaro, divieto di dimora in Sicilia per i boss fedelissimi scarcerati (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Corte di appello di Palermo ha applicato il divieto di dimora in Sicilia ai fedelissimi di Matteo Messina Denaro scarcerati il 14 ottobre, nonostante le condanne inflitte, per scadenza dei termini di custodia cautelare. Lo riportano i quotidiani locali. A notificare il provvedimento ai 9 fiancheggiatori del padrino di Castelvetrano sono stati i carabinieri di Trapani. Tg24.sky.it - Matteo Messina Denaro, divieto di dimora in Sicilia per i boss fedelissimi scarcerati Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Corte di appello di Palermo ha applicato ildiinaidiil 14 ottobre, nonostante le condanne inflitte, per scadenza dei termini di custodia cautelare. Lo riportano i quotidiani locali. A notificare il provvedimento ai 9 fiancheggiatori del padrino di Castelvetrano sono stati i carabinieri di Trapani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Matteo Messina Denaro - cade un’aggravante : pene ridotte in appello e scarcerazioni per i fedelissimi del boss - Dall’indagine venne fuori anche una intercettazione shock in cui, il factotum di Gaspare Como, Vincenzo Signorello, rivendicava la bontà della scelta di Totò Riina di rapire e uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito strangolato dopo oltre 700 giorni di prigionia e poi sciolto nell’acido. (Ilfattoquotidiano.it)

Matteo Messina Denaro - scadono i termini di custodia dei suoi uomini - Le pene sono state ridotte Sono state ridotte, in appello le pene e sono stati ordinate delle scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare per alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro che, nelle prossime ore, torneranno liberi. I due erano finiti in manette nel blitz “Anno Zero”, condotto dai carabinieri e della Dda di Palermo. (361magazine.com)

Gli undici fedelissimi di Matteo Messina Denaro? Tutti liberi : il pasticcio delle toghe - Ma nel frattempo gli imputati che non hanno altre condanne possono restare a piede libero. Adesso è possibile un ulteriore ricorso alla Cassazione. Mentre il governo di destra si riempie la bocca di slogan sulla sicurezza, i loro decreti sulla giustizia si sono occupati di tutto, tranne che di fermare i veri criminali. (Liberoquotidiano.it)