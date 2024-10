Maltempo, forti piogge in Liguria. Allerta arancione a Milano e in Emilia-Romagna (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Venezia attivato il Mose. Disagi a Firenze Ancora Maltempo oggi sull'Italia. La perturbazione atlantica continua a stazionare nella zona del Mediterraneo, creando allagamenti e disagi soprattutto nel nord e in alcune delle regioni centrali del Paese. Nelle scorse ore la Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. forti temporali, Sbircialanotizia.it - Maltempo, forti piogge in Liguria. Allerta arancione a Milano e in Emilia-Romagna Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Venezia attivato il Mose. Disagi a Firenze Ancoraoggi sull'Italia. La perturbazione atlantica continua a stazionare nella zona del Mediterraneo, creando allagamenti e disagi soprattutto nel nord e in alcune delle regioni centrali del Paese. Nelle scorse ore la Protezione Civile ha emanato un'meteo su, Piemonte,e Toscana.temporali,

Maltempo in Liguria e Toscana : allerta arancione in vigore e disagi nei trasporti - Con l’allerta arancione che scatterà alle 9 sul territorio ligure, le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, valutando costantemente l’impatto delle condizioni climatiche avverse sulla viabilità e sulla sicurezza della popolazione. Questo allerta colpisce in particolare le aree a ovest e a nord della regione. (Gaeta.it)

Maltempo in Liguria : la piena del torrente Recco provoca evacuazioni e disagi nella circolazione - Tra Genova Quarto e Recco, i guasti alla linea hanno comportato rallentamenti significativi e ritardi nei servizi di trasporto pubblico. Gli utenti sono stati avvisati tramite i canali ufficiali di informarsi sugli stati dei treni e sulle eventuali variazioni dei servizi. A Sori, il principale torrente della zona è tracimato, mentre a Santa Margherita Ligure il torrente San Siro ha mostrato segni ... (Gaeta.it)

Frane - allagamenti e disagi - il maltempo si abbatte sulla Liguria e sul nord Italia : ancora 5 giorni di nubifragi - Il sindaco della cittadina Marco Beltrame aveva ordinato di far rimanere gli studenti al primo piano delle scuole fino a nuovo ordine. – ha spiegato il meteorologo Edoardo Ferrara – Tra oggi e venerdì apice del maltempo al Nord con piogge e rovesci a tratti intensi e battenti: attenzione particolare alla Liguria, dove complessivamente potranno cadere ulteriori picchi 200-300m in particolare sul ... (Notizie.com)