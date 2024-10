LIVE Olimpia Milano-Zalgiris, Eurolega basket in DIRETTA: serve il riscatto dopo la debacle in Grecia (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione – Olympiacos-Milano Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarta giornata di Eurolega 2024-2025 tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas. Si gioca all’Unipol Forum di Assago, che com’è noto è la nuova denominazione dell’arena dei biancorossi. Situazione al momento opposta per le due squadre: 1-2 per l’EA7 Emporio Armani, 2-1 per lo Zalgiris. E diametralmente opposte sono anche le trame dalle quali i due club sono appena usciti nella prima parte del doppio turno. I meneghini, infatti, hanno subito un duro (anche più del meritato) ko contro l’Olympiacos, mentre i lituani sono andati vicinissimi a farsi portare all’overtime dalla Virtus Bologna dopo un finale molto concitato. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris, Eurolega basket in DIRETTA: serve il riscatto dopo la debacle in Grecia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione – Olympiacos-Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di quarta giornata di2024-2025 traKaunas. Si gioca all’Unipol Forum di Assago, che com’è noto è la nuova denominazione dell’arena dei biancorossi. Situazione al momento opposta per le due squadre: 1-2 per l’EA7 Emporio Armani, 2-1 per lo. E diametralmente opposte sono anche le trame dalle quali i due club sono appena usciti nella prima parte del doppio turno. I meneghini, infatti, hanno subito un duro (anche più del meritato) ko contro l’Olympiacos, mentre i lituani sono andati vicinissimi a farsi portare all’overtime dalla Virtus Bolognaun finale molto concitato.

LIVE Perugia-Conegliano - A1 volley femminile in DIRETTA : trasferta umbra per le campionesse d’Italia - La formazione umbra ha perso 3-0 in avvio di stagione contro Bergamo, mentre è riuscita a strappare un punto nell’ultima sfida contro Vallefoglia (2-3). Il Campionato più bello e competitivo al Mondo sta ormai entrando nel vivo, questa sera le campionesse d’Italia se la vedranno con una delle neo-promosse. (Oasport.it)

LIVE Galatasaray-Roma - Champions League calcio femminile in DIRETTA : servono punti in Turchia - Roma protagonista di un cammino immacolato, a partire dal doppio confronto preliminare che ha visto le giallorosse arginare con facilità le svizzere del Servette sino alla vittoria preziosissima nella gara inaugurale del girone A, contro le tedesche terribili del Wolfsburg per 1-0. Obiettivo di riscatto(in seguito all’ultima negativa domenica dell’Allianz Stadium) che si mescola all’ambizione di ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : il quartetto femminile si gioca il podio. Predomo per stupire nel keirin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024. In chiusura la scratch race con il ritorno in gara del plurimedagliato olimpico Elia Viviani, a caccia dell’ennesima impresa, e le finali dell’inseguimento a squadre femminile, si spera con l’Italia ancora protagonista. (Oasport.it)