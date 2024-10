La transizione tecnologica dell’agroalimentare Made in Italy: opportunità e sfide per il futuro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, si è svolto al Senato il convegno “Federalimentare guarda al futuro”, un’importante iniziativa promossa da Federalimentare, Riello Investimenti Sgr e dal Centro di Ricerca Luiss X.ITE. Questo evento è stato un momento cruciale per affrontare la transizione tecnologica dell’agroalimentare Made in Italy, un settore vitale per l’economia nazionale, che richiede investimenti e collaborazioni innovative per poter mantenere la propria posizione di leadership a livello globale. La rilevanza del settore agroalimentare in Italia Il settore agroalimentare è un pilastro dell’economia italiana, rappresentando oltre 600 miliardi di euro di fatturato e contribuendo per circa il 32% al Prodotto Interno Lordo del paese. Gaeta.it - La transizione tecnologica dell’agroalimentare Made in Italy: opportunità e sfide per il futuro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, si è svolto al Senato il convegno “Federalimentare guarda al”, un’importante iniziativa promossa da Federalimentare, Riello Investimenti Sgr e dal Centro di Ricerca Luiss X.ITE. Questo evento è stato un momento cruciale per affrontare lain, un settore vitale per l’economia nazionale, che richiede investimenti e collaborazioni innovative per poter mantenere la propria posizione di leadership a livello globale. La rilevanza del settore agroalimentare in Italia Il settore agroalimentare è un pilastro dell’economia italiana, rappresentando oltre 600 miliardi di euro di fatturato e contribuendo per circa il 32% al Prodotto Interno Lordo del paese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Federalimentare guarda al futuro - transizione tecnologica tema chiave - Il 2023 ha visto investimenti complessivi per circa 250 milioni di euro (Fonte: AGfunder), significativamente inferiori agli investimenti in startup innovative del settore Agrifoodtech nei principali paesi europei, e incomparabile rispetto alla Silicon Valley. Tra gli altri, ha preso parte all’evento Alessio Conforti, Head of Institutional Relationships Southern Europe del Fondo Europeo per gli ... (Unlimitednews.it)

Federalimentare guarda al futuro. La transizione tecnologica dell’agroalimentare Made in Italy - Agrifoodtech in Italia enormi potenzialità ma pochi finanziamenti Creare nuove opportunità strategiche per la catena del valore agroalimentare del Made in Italy attraverso investimenti nella transizione tecnologica che stimolino un legame virtuoso tra imprese ed ecosistema delle startup e del . (Ilgiornaleditalia.it)

Federalimentare guarda al futuro - La transizione tecnologica dell’agroalimentare Made in Italy - 00, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, si terrà l’evento “Federalimentare guarda al futuro - La transizione tecnologica dell’agroalimentare Made in Italy”. Mercoledì 16 ottobre, alle ore 11. Il convegno sarà dedicato alle opportunità strategiche della transizione tecnologica sulla . (Ilgiornaleditalia.it)