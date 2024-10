Israele elimina Yahya Sinwar, il leader di Hamas. Ecco le conseguenze geopolitiche (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 17 ottobre 2024 segna una data di svolta nel conflitto tra Israele e Hamas. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato l'eliminazione di Yahya Sinwar, leader dell'organizzazione palestinese Hamas, durante un'operazione militare mirata condotta nel sud della Striscia di Gaza. La notizia è stata diffusa prima attraverso un messaggio ufficiale su Telegram da parte dell'IDF, confermando che Sinwar è stato uno dei tre terroristi neutralizzati nel corso delle operazioni militari. Successivamente, fonti israeliane hanno confermato ai funzionari americani la morte del leader di Hamas dopo l'identificazione preliminare tramite test del DNA, come riferito da una fonte della CNN.Chi era Yahya Sinwar?Yahya Sinwar, uno dei leader storici e carismatici di Hamas, aveva assunto un ruolo sempre più centrale nella strategia dell’organizzazione negli ultimi anni. Ilfogliettone.it - Israele elimina Yahya Sinwar, il leader di Hamas. Ecco le conseguenze geopolitiche Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 17 ottobre 2024 segna una data di svolta nel conflitto tra. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato l'zione didell'organizzazione palestinese, durante un'operazione militare mirata condotta nel sud della Striscia di Gaza. La notizia è stata diffusa prima attraverso un messaggio ufficiale su Telegram da parte dell'IDF, confermando cheè stato uno dei tre terroristi neutralizzati nel corso delle operazioni militari. Successivamente, fonti israeliane hanno confermato ai funzionari americani la morte deldidopo l'identificazione prre tramite test del DNA, come riferito da una fonte della CNN.Chi era, uno deistorici e carismatici di, aveva assunto un ruolo sempre più centrale nella strategia dell’organizzazione negli ultimi anni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tv Israele : “Ucciso Yahya Sinwar - leader di Hamas” - I militari dell’Idf stanno lavorando a Gaza nel punto in cui un’operazione ha portato all’uccisione di tre terroristi, tra cui ci potrebbe. . Funzionari americani hanno riferito al New York Times di essere stati informati da Israele che il leader di Hamas Yahya Sinwar potrebbe essere stato ucciso dall’Idf a Gaza. (Imolaoggi.it)

Gaza - Israele : “Ucciso Yahya Sinwar - capo politico di Hamas”. Il gruppo terroristico palestinese non conferma né smentisce - Da Hamas non arrivano per ora conferme né smentite [Qui la diretta della giornata]. L’uccisione di Sinwar – si legge nel messaggio – rappresenta “un grande risultato militare e morale per Israele e una vittoria per l’intero mondo libero contro l’asse malvagio dell’Islam radicale guidato dall’Iran”. L’emittente tv israeliana Channel 12 ha riferito che le truppe dell’Idf che operavano nella zona ... (Tpi.it)

Hamas e Hezbollah ‘decapitati’ da Israele : chi erano tutti i leader uccisi - Yahya Sinwar, leader di Hamas, è stato ucciso dalle forze israeliane nella campagna militare che va avanti da oltre un anno nella Striscia di Gaza. (Adnkronos) – 'Decapitate' le "organizzazioni terroristiche" a cui Israele ha dichiarato guerra dopo l'attacco del 7 ottobre 2023 nello Stato ebraico. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: ... (Webmagazine24.it)