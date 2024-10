Gli astronauti vestono Prada, la sfida del brand italiano: tute per la missione Artemis III fatte per resistere a -200 gradi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il diavolo veste Prada ma anche gli astronauti che torneranno sulla Luna. Firmata dalla maison della moda italiana di fama planetaria, la tuta per la missione Artemis III della Nasa. Stile inconfondibile, elegante, con le caratteristiche rifiniture rosse che spiccano nel bianco (colore che protegge dalle alte temperature), l’Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) è stata presentata a Milano al Congresso astronautico mondiale (Iac). Gli astronauti vestono Prada: la missione Artemis III Gli astronauti della missione Artemis III, che riporterà l’Uomo sulla superficie della Luna, se tutto andrà bene entro la fine di questa decade vestiranno Prada. Secoloditalia.it - Gli astronauti vestono Prada, la sfida del brand italiano: tute per la missione Artemis III fatte per resistere a -200 gradi Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il diavolo vestema anche gliche torneranno sulla Luna. Firmata dalla maison della moda italiana di fama planetaria, la tuta per laIII della Nasa. Stile inconfondibile, elegante, con le caratteristiche rifiniture rosse che spiccano nel bianco (colore che protegge dalle alte temperature), l’Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) è stata presentata a Milano al Congressoco mondiale (Iac). Gli: laIII GlidellaIII, che riporterà l’Uomo sulla superficie della Luna, se tutto andrà bene entro la fine di questa decade vestiranno

