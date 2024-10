Giornalismo e IA, corso di formazione al Liceo Flacco di Portici. Aula intitolata a Franco Di Mare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domani, venerdì 18 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13:00, all’IIS Liceale “Quinto Orazio Flacco” di Portici si terrà il corso di formazione giornalistico “Digital Humanities & Communication: il ruolo dell’Artificial Intelligence” organizzato dall’istituto assieme all’Ordine dei giornalisti della Campania e alla testata giornalistica online CoMeTe. Il corso vedrà i saluti istituzionali della drigente scolastica Iolanda Giovidelli, del sindaco di Portici Vincenzo Cuomo e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domani, venerdì 18 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13:00, all’IIS Liceale “Quinto Orazio” disi terrà ildigiornalistico “Digital Humanities & Communication: il ruolo dell’Artificial Intelligence” organizzato dall’istituto assieme all’Ordine dei giornalisti della Campania e alla testata giornalistica online CoMeTe. Ilvedrà i saluti istituzionali della drigente scolastica Iolanda Giovidelli, del sindaco diVincenzo Cuomo e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli.

