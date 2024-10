Gestazione per altri reato universale: la prima legge contro la comunità queer è disonesta e ipocrita (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le famiglie arcobaleno da ieri sono illegali in Italia. Il Parlamento ha approvato il ddl Varchi, che rende la Gestazione per altri “reato universale”. È la prima legge fatta contro la comunità queer in Italia. Pur sotto mentite spoglie. Diranno infatti quanti e quante hanno voluto tale provvedimento che esso colpisce tutte le coppie che andranno all’estero per la Gpa, eterosessuali e non. Peccato che una coppia formata da un uomo e una donna potrà benissimo fingere di essersi recata a partorire oltre confine, per qualsivoglia ragione. Due uomini no. E chi finge di non vedere che questa misura è fatta appositamente contro i padri gay esercita un atto di malafede. Ilfattoquotidiano.it - Gestazione per altri reato universale: la prima legge contro la comunità queer è disonesta e ipocrita Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le famiglie arcobaleno da ieri sono illegali in Italia. Il Parlamento ha approvato il ddl Varchi, che rende laper”. È lafattalain Italia. Pur sotto mentite spoglie. Diranno infatti quanti e quante hanno voluto tale provvedimento che esso colpisce tutte le coppie che andranno all’estero per la Gpa, eterosessuali e non. Peccato che una coppia formata da un uomo e una donna potrà benissimo fingere di essersi recata a partorire oltre confine, per qualsivoglia ragione. Due uomini no. E chi finge di non vedere che questa misura è fatta appositamentei padri gay esercita un atto di malafede.

