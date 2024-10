Gabriele Cirilli ritorna a Tale e Quale Show (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un nome dal passato nella quinta puntata della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show. Domani sera, in qualità di quarto giudice, Carlo Conti accoglierà in studio Gabrieli Cirilli, presente in gran parte delle edizioni del Talent Show di Rai1. Come da regolamento, il comico stilerà la sua personale classifica, che andrà ad aggiungersi a quella dei tre giurati fissi Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio.Per gli spettatori di Tale e Quale Show, Gabriele non ha certo bisogno di presentazioni: dopo essere stato concorrente delle prime due edizioni, Cirilli ha fatto parte del cast fisso del programma fino alla settima edizione. E’ poi ritornato nella nona edizione del programma come quarto giudice e pure nella decima, nuovamente come ospite fisso del Talent. Davidemaggio.it - Gabriele Cirilli ritorna a Tale e Quale Show Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un nome dal passato nella quinta puntata della quattordicesima edizione di. Domani sera, in qualità di quarto giudice, Carlo Conti accoglierà in studio Gabrieli, presente in gran parte delle edizioni delntdi Rai1. Come da regolamento, il comico stilerà la sua personale classifica, che andrà ad aggiungersi a quella dei tre giurati fissi Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio.Per gli spettatori dinon ha certo bisogno di presentazioni: dopo essere stato concorrente delle prime due edizioni,ha fatto parte del cast fisso del programma fino alla settima edizione. E’ poito nella nona edizione del programma come quarto giudice e pure nella decima, nuovamente come ospite fisso delnt.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gabriele Cirilli quarto giudice a Tale e Quale Show 2024 - Thomas si trasformerà in Justin Timberlake, mentre Feisal Bonciani riproporrà Pharrel Williams. Il ritorno di Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show Per gli appassionati dello show, Gabriele Cirilli non ha certo bisogno di presentazioni. Un ritorno dal passato caratterizza la quinta puntata della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show. (Tutto.tv)

Gabriele Cirilli ritorna a Tale e Quale Show - Inoltre Thomas si calerà nelle vesti di Justine Timberlake, così come Feisal Bonciani tornerà sul palco con la sua versione di Pharrel Williams. Un nome dal passato nella quinta puntata della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show. E’ poi ritornato nella nona edizione del programma come quarto giudice e pure nella decima, nuovamente come ospite fisso del talent. (Davidemaggio.it)

Giuria Tale e Quale Show : Fuori Goggi - Cirilli e Paolantoni. Arriva Alessia Marcuzzi - Il format in prime time torna a partire dal 20 settembre. . Come riporta Davide Maggio, “La giuria sarà composta anche da un quarto giudice a rotazione. Fuori dal format Goggi, Cirilli e Paolantoni Dopo il ritorno in Rai con Boomerissima, Alessia Marcuzzi torna in prima serata su RaiUno con Tale e Quale Show. (361magazine.com)