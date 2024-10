Frazioni isolate dalla frana: “In due giorni rimossi più di mille metri cubi di detriti” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Colzate. Il maltempo non dà tregua alla Media Val Seriana. Rimarrà interdetto ancora per diversi giorni il transito sulla strada di San Patrizio che collega il paese di Colzate alle Frazioni di Piani di Rezzo e Bondo: la frana avvenuta giovedì 10 ottobre – quando fango, alberi e massi si riversarono a più riprese e su diversi fronti sulla carreggiata – aveva costretto l’amministrazione ad emettere un’ordinanza di chiusura sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. “Sono giorni complessi, nel giro di un paio di giorni abbiamo sgomberato più di mille metri cubi di terreno e rocce presenti sulla sede stradale – spiega il sindaco di Colzate Gian Lorenzo Spinelli -. Bergamonews.it - Frazioni isolate dalla frana: “In due giorni rimossi più di mille metri cubi di detriti” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Colzate. Il maltempo non dà tregua alla Media Val Seriana. Rimarrà interdetto ancora per diversiil transito sulla strada di San Patrizio che collega il paese di Colzate alledi Piani di Rezzo e Bondo: laavvenuta giovedì 10 ottobre – quando fango, alberi e massi si riversarono a più riprese e su diversi fronti sulla carreggiata – aveva costretto l’amministrazione ad emettere un’ordinanza di chiusura sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. “Sonocomplessi, nel giro di un paio diabbiamo sgomberato più didi terreno e rocce presenti sulla sede stradale – spiega il sindaco di Colzate Gian Lorenzo Spinelli -.

