Foggia oggi i funerali dei tre giovani tifosi morti in un incidente VIDEO

Un'immensa folla di circa 10mila persone ha riempito lo stadio Zaccheria di Foggia per dare l'ultimo saluto alle salme di Michele Biccari, 17 anni, Gaetano Gentile, 21 anni, e Samuel Del Grande, 13 anni. Erano i giovanissimi tifosi del Foggia, tragicamente scomparsi in un incidente stradale la sera di domenica 13 ottobre a Potenza, mentre rientravano a casa dopo aver assistito alla partita della loro squadra. Sul campo dello stadio, l'inno del Foggia e un lunghissimo applauso hanno accompagnato i feretri dei tre ragazzi. Sulle bare bianche erano posizionate le maglie della squadra e tantissime sciarpe di tifoserie giunte da ogni parte d'Italia, a testimonianza dell'affetto e della solidarietà per la comunità calcistica.

