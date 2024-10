Fiera Didacta a Bari, già boom di partecipanti. Concia: “Il corpo docente ha risposto bene, siamo contenti” [VIDEO INTERVISTA] (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'edizione pugliese di Didacta Italia accolta con grande entusiasmo da docenti e dirigenti scolastici. Anna Paola Concia, da sette anni Coordinatrice del Comitato Organizzatore della Fiera, si dichiara a Orizzonte Scuola estremamente soddisfatta della risposta del corpo docente. L'articolo Fiera Didacta a Bari, già boom di partecipanti. Concia: “Il corpo docente ha risposto bene, siamo contenti” VIDEO INTERVISTA . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'edizione pugliese diItalia accolta con grande entusiasmo da docenti e dirigenti scolastici. Anna Paola, da sette anni Coordinatrice del Comitato Organizzatore della, si dichiara a Orizzonte Scuola estremamente soddisfatta della risposta del. L'articolo, giàdi: “Ilha

Il confronto sulle emozioni tra adulti e bambini : libro presentato alla fiera Didacta Puglia - BARI - "Nei colori le emozioni" è il titolo del libro scritto da Gilda Tempesta, pedagogista e psicologa comportamentale e cognitivo applicata di Leverano, pubblicato da Edizioni Milella, che ha debuttato oggi, 16 ottobre, nella fiera Didacta Puglia a Bari. Si tratta del più importante evento... (Lecceprima.it)

In Fiera al via Didacta - a Bari la manifestazione dedicata al mondo della scuola : inaugurazione con il ministro Valditara - La centralità della formazione, l'importanza dell'innovazione a sostegno della didattica, con i nuovi strumenti a disposizione di docenti e studenti: il mondo della scuola protagonista in Fiera a Bari, dove ha preso il via questa mattina l'edizione pugliese di Didacta Italia. La manifestazione... (Baritoday.it)

Fiera Didacta Italia - oggi il via all’edizione in Puglia. Concia : “L’intelligenza artificiale può essere un grande aiuto per i docenti - strumento potente per democratizzare l’istruzione” - . Paola Concia, insegnante ed ex deputata del Partito Democratico, è l’ideatrice del format, nato nel 2017 e cresciuto nel tempo. L'articolo Fiera Didacta Italia, oggi il via all’edizione in Puglia. Concia: “L’intelligenza artificiale può essere un grande aiuto per i docenti, strumento potente per democratizzare l’istruzione” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)