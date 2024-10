Ferrari F80 ecco la nuova supercar ibrida di Maranello Ha 1200 cavalli e costa 36 milioni – FOTO e VIDEO

Ferrari F80, ecco la nuova supercar ibrida di Maranello. Ha 1200 cavalli e costa 3,6 milioni – FOTO e VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) Iniziamo subito con uno “shock”: la nuova hypercar della Ferrari non è spinta dal più nobile dei propulsori, il 12 cilindri aspirato. No signore. E pazienza che le sue celebri progenitrici, LaFerrari, la Enzo ma anche la F50, lo fossero: i tempi cambiano e, in epoca di elettrificazione, a Maranello sono convinti sia lecito sacrificare il numero di bielle e pistoni in favore di batterie e motori elettrici. Avete già capito, vero? Esatto, la nuova F80 è una hypercar ibrida, molto più ibrida di quanto già lo fosse LaFerrari. E al posto del sacro dodici cilindri ha un “sacrilego” V6 biturbo. Ilfattoquotidiano.it - Ferrari F80, ecco la nuova supercar ibrida di Maranello. Ha 1200 cavalli e costa 3,6 milioni – FOTO e VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Iniziamo subito con uno “shock”: lahypercar dellanon è spinta dal più nobile dei propulsori, il 12 cilindri aspirato. No signore. E pazienza che le sue celebri progenitrici, La, la Enzo ma anche la F50, lo fossero: i tempi cambiano e, in epoca di elettrificazione, asono convinti sia lecito sacrificare il numero di bielle e pistoni in favore di batterie e motori elettrici. Avete già capito, vero? Esatto, laF80 è una hypercar, molto piùdi quanto già lo fosse La. E al posto del sacro dodici cilindri ha un “sacrilego” V6 biturbo.

