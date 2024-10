Eden: il film di Ron Howard con Sydney Sweeney e Ana De Armas aprirà il Torino Film Festival (Di giovedì 17 ottobre 2024) La quarantaduesima edizione del Festival che ogni anno accende il capoluogo piemontese si aprirà con l'ultima fatica di Ron Howard Sarà Ron Howard ad inaugurare il 42° Torino Film Festival con il suo ultimo Film Eden, che sarà proiettato in anteprima internazionale in occasione della cerimonia di apertura del 22 novembre al Teatro Regio di Torino. Il regista ha vinto due Premio Oscar ed è autore di pellicole indimenticabili come Apollo 13, A Beautiful Mind e Il codice da Vinci. Eden è un thriller che vanta un cast del calibro di Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Syndey Sweeney. Il Film è un'esclusiva per l'Italian International Film (Gruppo Lucisano) in collaborazione con Rai Cinema e sarà Movieplayer.it - Eden: il film di Ron Howard con Sydney Sweeney e Ana De Armas aprirà il Torino Film Festival Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La quarantaduesima edizione delche ogni anno accende il capoluogo piemontese sicon l'ultima fatica di RonSarà Ronad inaugurare il 42°con il suo ultimo, che sarà proiettato in anteprima internazionale in occasione della cerimonia di apertura del 22 novembre al Teatro Regio di. Il regista ha vinto due Premio Oscar ed è autore di pellicole indimenticabili come Apollo 13, A Beautiful Mind e Il codice da Vinci.è un thriller che vanta un cast del calibro di Jude Law, Ana De, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Syndey. Ilè un'esclusiva per l'Italian International(Gruppo Lucisano) in collaborazione con Rai Cinema e sarà

