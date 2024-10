Dammi i soldi e lo colpiscono con un bastone in ferro | violenta rapina sulla Metro C

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024- Aggredivano con violenza le vittime a bordo dei vagoni dellaC: due gli episodi contestati, entrambi avvenuti lungo la banchina della fermata di Piazza dei Mirti. Per due giovani, all’esito delle indagini condotte dagli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino, sono scattate le misure restrittive disposte G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il primo – 19enne egiziano irregolare sul territorio nazionale e già condannato per reato in violazione della legge sugli stupefacenti – è ora in carcere; nei confronti dell’altro – anch’egli egiziano, incensurato e maggiorenne da pochi mesi – è scattato, invece, l’obbligo di presentazione alla P.G. con la prescrizione ulteriore del divieto di accedere alle stazioni dellapolitana presenti sul territorio laziale.