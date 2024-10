Lanotiziagiornale.it - “Dal governo una presa in giro sugli extraprofitti delle banche, è solo un inganno ai cittadini”: parla Fenu (M5S)

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilha dato il via libera alla Manovra. Emiliano, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Finanze alla Camera, qual è il suo giudizio sulla terza legge di Bilancio targata Meloni?“Ancora non si conoscono i dettagli della Manovra, anche se dalle prime anticipazioni pare evidente che ad essere colpiti saranno i contribuenti che si vedranno tagliare le detrazioni. Le detrazioni sono le spese sostenute, come la spese sanitarie e quelle per interessi passivi sui mutui, che i contribuenti possono sottrarre in percentuale dalle imposte. Un tagliodetrazioni significa un aumento direttotasse. Per questo viene difficile credere al mantra dell’abbassamentotasse”. Ritiene che si tratti di una legge di Bilancio di bonus e mancette? “Penso proprio di sì.