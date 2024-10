Formiche.net - Cosa aspettarsi dopo il Summit Ue-Golfo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il primo vertice tra l’Unione europea e il Consiglio di Cooperazione del(GCC), tenutosi il 16 ottobre 2024, è stato un successo per il formato e il percorso che ha portato a costruirlo, come spiegava Luigi Di Maio, inviato speciale dell’Unione europea per la regione delPersico, in un’intervista esclusiva a Formiche.net. “36 anni di relazioni tra Europa e, questo primoè stato di fatto un successo, confermato dalla partecipazione di figure di alto livello come il leader saudita Mohammed bin Salman e capi di stato europei come Olaf Scholz o Emmanuel Macron”, sottolinea Cinzia Bianco, esperta della regione presso l’European Council on Foreign Relations (Ecfr).