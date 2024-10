Controlli in ristoranti e cantine, sequestrati 700 litri di vino: sanzioni per 10 mila euro (Di giovedì 17 ottobre 2024) sequestrati prodotti alimentari e 700 litri di vino sfuso. E' il risultato dei Controlli dai carabinieri del Nas nell'ambito dei Controlli effettuati in ristoranti, cantine e aziende vitivinicole nelle province di Palermo e Trapani. Nel corso delle verifiche i militari hanno constatato numerose Palermotoday.it - Controlli in ristoranti e cantine, sequestrati 700 litri di vino: sanzioni per 10 mila euro Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)prodotti alimentari e 700disfuso. E' il risultato deidai carabinieri del Nas nell'ambito deieffettuati ine aziende vitivinicole nelle province di Palermo e Trapani. Nel corso delle verifiche i militari hanno constatato numerose

