Spazionapoli.it - Come sta Olivera? Spunta l’sms inviato allo staff del Napoli

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)sta Mathias? Anche lui è stato fermato da un infortunio in nazionale.il messaggio del calciatore uruguaiano. Destano preoccupazione le condizioni di Mathias: il giocatore delnel corso di Uruguay-Ecuador è stato costretto al cambio per un problema muscolare.era partito titolare ed è rimasto in campo per 87? (0-0 risultato finale), salvo poi doversi fermare proprio a causa di un infortunio. È stato lo stesso esterno dela richiamare l’attenzione della panchina uruguaiana, chiedendo cosi il cambio. Non solo Lobotka, dunque, desta preoccupazione in casa partenopea. Masta? In queste ore stanno arrivano novità riguardo proprio le condizioni del giocatore uruguaiano.