Tpi.it - Chi è Eugenio Mastrandrea, il nuovo Capitano di Don Matteo 14

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Chi è, ildi Don14 Diego Martini. Carriera, vita privata, età, anni, Instagram, fidanzata Chi è, ilin Don14? Sono tanti i volti nuovi che prendono parte alla nuova stagione della fortunata serie di Rai 1, in onda dal 17 ottobre 2024 in prima serata. Nel cast cambia anche il, che è il bel Diego Martini, ex “spia” dei Servizi Segreti, interpretato appunto da. Escono di scena la Capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), che convolano a nozze. Arriva quindi une anche la nuova pm Vittoria Guidi.