Centodiciassette anni di storia del club bergamasco La Dea non smette di festeggiare

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Una ricorrenza speciale per l’Atalanta che oggi spegne le 117 candeline. Compleanno festeggiato da campionessa europea dopo il trionfo di cinque mesi fa a Dublino, nella finale di Europa League, e lo celebra da protagonista in Champions, per la quarta volta nella sua. Iniziata la sera del 17 ottobre 1907 nel tavolo di un’osteria di città alta, dove un gruppo di studenti liceali diede vita alla società sportiva di calcio e ginnastica, dai colori bianconeri, chiamata Atalanta in omaggio all’omonima dea guerriera dei boschi e della caccia. Nel 1920 la fusione con la Bergamasca Calcio, con il passaggio al nerazzurro, subito dopo la prima esperienza nel massimo campionato dell’epoca, il primo di 64 campionati nella massima serie che fanno dell’Atalanta la squadra “provinciale“ con il maggior numero di partecipazioni al massimo campionato.