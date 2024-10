Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, furto record in 15 secondi: esce dall’auto per portare la figlia a scuola e le rubano la borsa

(Di giovedì 17 ottobre 2024)(Lodi), 17 ottobre 2024 - Parcheggia nel cortile dellaper accompagnare la, ma in circa 15lela borsetta. Il colpo è andato a segno mercoledì 16 ottobre alle 8,30 a, nel cortile delladell’infanzia. La malcapitata mamma è entrata nel cortile, ha parcheggiato ed è scesa una manciata diper accompagnare la bambina fino alla porta, per poi tornare e risalire in macchina. Ma qualcuno è stato più veloce di lei. Nel tempo di un breve saluto, l’ignoto malfattore si è accorto che la vettura era stata lasciata aperta, si è intrufolato e ha arraffato la, che conteneva documenti, soldi e un cellulare. Gli effetti personali erano stati lasciati sul sedile anteriore del veicolo. Quando la donna si è risieduta al volante, ha quindi avuto l’amara sorpresa.