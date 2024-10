Lanazione.it - Calcio. Giovanile Regionale: Fratres Perignano e San Giuliano da tre punti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Pisa 17 ottobre 2024 – Iltravolge 4 – 1 il Firenze Ovest nel posticipo di lunedì e sale al terzo posto con dodicia meno quattro dalla capolista Sestese ed a meno tre dalla seconda della classe Maliseti Seano. La squadra di mister Lucarelli si conferma ad alti livelli anche in questa stagione dopo sei giornate del campionato JunioresElite. Bene anche il Sanche espugna Piombino battendo 1 – 2 l’Atletico ultimo della classe senza alcun punto finora conquistato. Nella Junioresdomina il Castelfiorentino dopo la vittoria 5 – 2 sull’Audace Isola d’Elba di sabato e quella per 1 – 3 sul campo dei Mobilieri Ponsacco nello scontro diretto del turno infrasettimanale di ieri sera. Castelfiorentino a punteggio pieno, Mobilieri battuti per la prima volta dopo la vittoria per 0 – 3 sul campo del Valentino Mazzola di sabato pomeriggio.