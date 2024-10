Bimbi negli stabilimenti: "Mai sotto i 30 mesi" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bambini alle terme. Solitamente gli esperti suggeriscono ai genitori di aspettare che il bimbo abbia almeno 30 mesi. È bene scegliere anche in questo caso stabilimenti adatti ai più piccoli, dove oltre ai trattamenti ci sia possibilità di gioco, intrattenimento e piscine adatte ai piccolissimi. Per l’aerosol-terapia contro tonsilliti e faringiti è bene attendere i sei anni. Le acque delle piscine non dovrebbero invece mai superare i 31 gradi per i più piccini. Quotidiano.net - Bimbi negli stabilimenti: "Mai sotto i 30 mesi" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bambini alle terme. Solitamente gli esperti suggeriscono ai genitori di aspettare che il bimbo abbia almeno 30. È bene scegliere anche in questo casoadatti ai più piccoli, dove oltre ai trattamenti ci sia possibilità di gioco, intrattenimento e piscine adatte ai piccolissimi. Per l’aerosol-terapia contro tonsilliti e faringiti è bene attendere i sei anni. Le acque delle piscine non dovrebbero invece mai superare i 31 gradi per i più piccini.

