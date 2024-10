Avaria al treno della circumvesuviana: i viaggiatori percorrono a piedi i binari (Di giovedì 17 ottobre 2024) Disagi per i passeggeri della circumvesuviana a causa di un'Avaria. A rendere nota la problematica è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che gestisce la linea: "Causa problemi tecnici al treno delle ore 12:22 da Napoli per Sarno, fermo a Barra, sulla linea Napoli-Sarno la circolazione è Napolitoday.it - Avaria al treno della circumvesuviana: i viaggiatori percorrono a piedi i binari Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Disagi per i passeggeria causa di un'. A rendere nota la problematica è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che gestisce la linea: "Causa problemi tecnici aldelle ore 12:22 da Napoli per Sarno, fermo a Barra, sulla linea Napoli-Sarno la circolazione è

