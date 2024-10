Alloggi riabilitativi, così il Comune rispolvera un progetto nel cassetto da 20 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) La realizzazione di un centro residenziale con servizi socio-riabilitativi per persone con ridotte capacità motorie e sensoriali: questo il progetto, definito sperimentale, e che rimasto nel cassetto per quai 20 anni è stato ora rispolverato dall’amministrazione comunale di Latina. A Latinatoday.it - Alloggi riabilitativi, così il Comune rispolvera un progetto nel cassetto da 20 anni Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La realizzazione di un centro residenziale con servizi socio-per persone con ridotte capacità motorie e sensoriali: questo il, definito sperimentale, e che rimasto nelper quai 20è stato orato dall’amministrazione comunale di Latina. A

