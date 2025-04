WWE Quando vedremo i Lucha Brothers insieme

Quando ancora erano sotto contratto con la AEW, e un tira e molla tra Fenix e Tony Khan ha spinto la WWE a far debuttare Penta per primo, a RAW a inizio anno, senza aspettare il fratello. Fenix ha dovuto aspettare ancora qualche mese, finché Khan si è convinto a rescindere il contratto e lasciarlo libero di firmare con la federazione di Stamford. I due però sono ora in due brand separati, e la domanda è legittima: Quando li vedremo come tag team?Test da singoli, e poi tag teamLa risposta è semplice: molto presto. Zonawrestling.net - WWE: Quando vedremo i Lucha Brothers insieme? Leggi su Zonawrestling.net Il 2025, per la WWE, si è aperto con grandi ritorni e nuovi arrivi. Questa settimana è toccato a Miro e Aleister Black, nei mesi scorsi a Ricky Saints e Jordynne Grace. Ma sicuramente i due su cui c’è tantissimo interesse – anche per la lunga attesa che li ha visti protagonisti – sono Penta e Rey Fenix. Già la scorsa estate si parlava di interesse della WWE nei loro confronti,ancora erano sotto contratto con la AEW, e un tira e molla tra Fenix e Tony Khan ha spinto la WWE a far debuttare Penta per primo, a RAW a inizio anno, senza aspettare il fratello. Fenix ha dovuto aspettare ancora qualche mese, finché Khan si è convinto a rescindere il contratto e lasciarlo libero di firmare con la federazione di Stamford. I due però sono ora in due brand separati, e la domanda è legittima:licome tag team?Test da singoli, e poi tag teamLa risposta è semplice: molto presto.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ciclismo, Tadej Pogacar: “Alla Sanremo una grande battaglia, vedremo cosa succederà al Fiandre” - Verso il Giro delle Fiandre 2025 di domenica prossima, 6 aprile. Tadej Pogacar è pronto ad andare a caccia di un successo in questa “Classica Monumento” bissando quanto fatto nel 2023. Il fuoriclasse sloveno ha dichiarato, nella settimana che porta alla gara: “Il Fiandre è una corsa straordinaria e sicuramente è una delle vittorie più importanti della mia carriera – riporta Spazio Ciclismo – L’energia della corsa e la passione per il ciclismo in questa regione sono qualcosa di speciale”. 🔗oasport.it

WWE: Joe Hendry lascia il segno a Wrestlemania 41, Triple H promette un futuro radioso - Joe Hendry ha sorpreso tutti rispondendo alla open challenge di Randy Orton a WrestleMania 41. Sebbene non sia riuscito a sconfiggere “The Viper” in un incontro comunque molto solido, sembra che Triple H abbia confermato che i fan rivedranno Hendry, in particolare in un futuro evento di WrestleMania. Durante la conferenza stampa post-show, Triple H ha elogiato Hendry per la sua performance, definendola l’occasione ideale per far emergere il suo talento. 🔗zonawrestling.net

Laura Freddi parla del suo ritorno in tv e della chiusura di Ne Vedremo delle Belle - Un'intervista sincera che esplora il mondo della televisione e il ruolo delle donne nel panorama attuale. Leggi tutto Laura Freddi: il ritorno in tv e la sua visione della solidarietà femminile su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giovane atleta della AEW sempre più vicino alla firma con la WWE: le ultime; Dominik Mysterio: “Un mio dream match? Vorrei Hook e i Lucha Brothers; Rey Fenix partirà da SmackDown mentre Penta rimarrà a RAW? Le ultime sui Lucha Bros; WWE: Pentagon Jr è free agent. In arrivo la sua firma?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Penta Addresses Potential Lucha Brothers Reunion In WWE - Penta has opened up about a potential reunion for The Lucha Brothers now that both stars are in the WWE, albeit on separate brands. Having departed AEW in November 2024, Penta debuted on the January 6 ... 🔗wrestletalk.com

Penta Comments On A Potential Lucha Bros Reunion In WWE - Penta and Rey Fenix, known together as The Lucha ... WWE following his debut. He debuted in January, while Fenix arrived a few weeks ago. Although they currently compete on separate brands, both ... 🔗sports.yahoo.com

WWE acquires lucha libre promotion AAA - WASHINGTON — WWE has announced plans to acquire longtime Mexican lucha libre promotion AAA, teaming up with Mexico-based holding company Fillip to make the deal happen. The announcement was made ... 🔗thv11.com