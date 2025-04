Vela 56ª Semaine Olympique Française Hyères Benini Floriani trionfa Quattro medaglie in totale per gli azzurri

Vela azzurra brilla anche nella 56ª Semaine Olympique Française di Hyères, in Francia. Dopo i cinque podi senza vittorie collezionati al Trofeo Princesa Sofia, la nazionale italiana colleziona una medaglia in meno, ma vince due ori. Il primo è arrivato ieri grazie a Riccardo Pianosi nella categoria Formula Kite. Il secondo porta la firma quest'oggi di Chiara Benini Floriani, che ha conquistato l'oro nella classe ILCA 6, andando così ad impreziosire una giornata finale caratterizzata anche dall'argento di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei nella classe Nacra 17 e dal bronzo di Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini nel 470 misto.Il racconto di giornataLa copertina se l'è presa ovviamente Chiara Benini Floriani. Nell'ILCA 6 l'azzurra doveva gestire il vantaggio e lo ha fatto con personalità in una Medal Race in controllo.

