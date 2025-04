Ilfogliettone.it - Chi sarà il nuovo pontefice? Il cardinale Marx indica la via: credibilità e dialogo per il futuro Papa

Con la conclusione delle solenni celebrazioni funebri perFrancesco, l’attenzione della Chiesa Cattolica e del mondo si concentra ora sul processo di selezione del suo successore. Questo periodo di sede vacante, come viene tradizionalmente definito, segna una fase di intensa riflessione e preparazione che culminerà nell’elezione delattraverso il rito del conclave. La domanda che risuona con maggiore insistenza, specialmente a Roma, riguarda il profilo del, con molti che si interrogano sulla possibilità che possa essere italiano.In questo contesto di attesa, le parole dell’Arcivescovo di Monaco e Frisinga, ilReinhard, offrono un punto di partenza significativo per comprendere le qualità che molti auspicano per il prossimo leader della Chiesa.