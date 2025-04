Roccadaspide piange Ebrima comunità unita in preghiera davanti al albero del incidente mortale

preghiera, a Roccadaspide, vicino all’albero in cui ieri sera ha perso la vita il 19enne originario del Gambia, Ebrima Jatta. I ragazzi del SAI, con i coordinatori e la cooperativa Tertium Millennium, insieme all’amministrazione comunale e ad alcuni cittadini hanno dedicato al. Salernotoday.it - Roccadaspide piange Ebrima: comunità unita in preghiera davanti all'albero dell'incidente mortale Leggi su Salernotoday.it Tutti uniti in, a, vicino all’in cui ieri sera ha perso la vita il 19enne originario del Gambia,Jatta. I ragazzi del SAI, con i coordinatori e la cooperativa Tertium Millennium, insieme all’amministrazione comunale e ad alcuni cittadini hanno dedicato al.

