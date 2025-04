La resistenza e i valori da difendere senza se o ma

resistenza» ha sottolineato il Presidente della Repubblica nel suo bellissimo intervento dove ha ricordato anche l’esempio di Guido Rossa, ucciso dalle Brigate Rosse durante una delle pagine più buie della nostra Repubblica, gli anni di piombo. Ecodibergamo.it - La resistenza e i valori da difendere senza se o ma Leggi su Ecodibergamo.it ITALIA. «È sempre tempo di» ha sottolineato il Presidente della Repubblica nel suo bellissimo intervento dove ha ricordato anche l’esempio di Guido Rossa, ucciso dalle Brigate Rosse durante una delle pagine più buie della nostra Repubblica, gli anni di piombo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“I valori della Resistenza nel Risorgimento”, incontro al Teatro Binario 7 di Monza - Monza, 11 aprile 2025 – Un incontro per indagare le profonde connessioni tra Risorgimento e Resistenza, e per approfondire, con lo storico brianzolo Pietro Arienti, ciò che fu la Resistenza in Brianza. Sabato sarà interessantissimo l’evento organizzato dall’Associazione mazziniana italiana di Monza, dal titolo “I valori della Resistenza nel Risorgimento”, in scena alla Sala Carver del Teatro Binario 7 dalle ore 17. 🔗ilgiorno.it

L’Europa deve difendere i valori occidentali anche da sola. Il monito di Manciulli - Negli equilibri geopolitici attuali, l’Europa si trova schiacciata tra due forze: da un lato la crescente assertività militare della Russia, dall’altro le insicurezze nel dibattito europeo sul rapporto transatlantico. Andrea Manciulli, direttore delle Relazioni istituzionali della fondazione MedOr, lancia un monito: l’Ue ha un’economia solida e un sistema sociale avanzato, ma non può difendersi da sola. 🔗formiche.net

Come difendere i valori europei di fronte ai giganti digitali? - L’Unione europea sta cercando di imporre delle regole a Facebook, X e TikTok. Intervista a Henna Virkkunen, commissaria europea per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia. Il video. Leggi 🔗internazionale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La resistenza e i valori da difendere senza se o ma; 25 aprile, De Santis: «Senza la Resistenza Antifascista non avremmo avuto la Democrazia di oggi; Trasmettere ai giovani i valori della Resistenza: le vostre risposte; Festa della Liberazione, Todde: «Difendere la memoria della Resistenza». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La resistenza e i valori da difendere senza se o ma - ITALIA. «È sempre tempo di Resistenza» ha sottolineato il Presidente della Repubblica nel suo bellissimo intervento dove ha ricordato anche l’esempio di Guido Rossa, ucciso dalle Brigate Rosse durante ... 🔗ecodibergamo.it

Liberazione e speranza: "La Resistenza ci ha dato dei valori universali" - Ieri mattina a Fivizzano la cerimonia provinciale per festeggiare l’anniversario. Giannetti: "Fu la fine di un incubo". Relatrice ufficiale la direttrice Pini. 🔗msn.com

25 aprile, Todde “Difendiamo i valori e la memoria della Resistenza” - NUORO (ITALPRESS) – La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha celebrato a Nuoro l ‘ottantesimo anniversario della Festa di Liberazione. “Ottant’anni fa c’è stato un ‘passaggio di ... 🔗msn.com